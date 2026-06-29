الرئيسية/محليات"الناصر" ينعى ضحايا مروحية أرامكو ويعزي أسر الشهداءأكد الوقوف إلى جانب أسر الضحايا بعد الحادث الذي أودى بحياة 14 مواطنًا29 يونيو 2026 12:53آخر تحديث : 29 يونيو 2026 12:53أكدت الشركة وقوفها إلى جانب أسر الضحايا وتقديم الدعم والمساندة لهم أأالظهران:"أخبار 24"حوادث الطائراتوزارة الطاقةتحطم مروحيةامين الناصرارامكو السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةنيابة عن الملك.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة من جدة.. المملكة ترسم ملامح التعاون العالمي بقطاع المياهأمير الجوف يوجه برفع مستوى السلامة للحد من الحوادثمجس نانوي يضع جامعة نجران على خارطة الابتكار