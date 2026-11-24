الرئيسية/محليات"النقل" تختبر 115 طالباً في الملاحة والهندسة البحريةبهدف تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع البحري24 نوفمبر 2026 11:45اختبارات الكفاءة التحريرية لـ115 متقدماً في الملاحة والهندسة البحريةأأجدة:أخبار 24جامعة الملك عبدالعزيزالنقل البحريالهيئة العامة للنقلالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيراً بـ3 مهربين للهيروين بمنطقة مكةإيداع أكثر من مليار ريال لمستفيدي "سكني" في نوفمبر"التأمينات" تبدأ إجراءات صرف تعويض "ساند" للمنشآت المستحقةالجدعان: استقرار الوظائف واستدامة الأعمال ركيزتان أساسيتان لاقتصاد متين