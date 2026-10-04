الرئيسية/محلياتالهلال الأحمر يحذر: ملاحقة سيارات الإسعاف قد تنتهي بكارثةنائب رئيس الهلال الأحمر لـ"أخبار 24": نعمل على معالجة هذه السلوكيات4 أكتوبر 2026 13:35آخر تحديث : 4 أكتوبر 2026 13:351:19أأالرياض:سليمان العنزيسيارات الاسعافحالات الطوارئالسلامة المروريةهيئة الهلال الاحمر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرّب كوكايين في منطقة مكةاشتراطات جديدة لمحلات المثلجات لضبط السلامة الغذائية"الأرصاد": أمطار أعلى من المعدل وارتفاع الحرارة خلال الربع الرابعاعتماد 4 مدارس بالجبيل الصناعية ضمن شبكة "اليونسكو"