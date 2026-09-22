الرئيسية/محلياتالهلال الأحمر ينشر 2000 مسعف و638 مركبة باليوم الوطنيخطة موسعة لدعم الاستجابة الإسعافية في 280 موقع احتفال22 سبتمبر 2026 15:29آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 15:29أسطول من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السعودي أأالرياض :أخبار 24اليوم الوطني السعوديالمملكةمناطق المملكةهيئة الهلال الاحمر السعوديالاسعافالتعليقاتأأخبار ذات صلةهيئة النقل تتيح تقسيط الغرامات للقطاعين الخاص وغير الربحيمجلس الوزراء: "سير" خطوة استراتيجية لبناء منظومة صناعية متقدمةفتح التسجيل للمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتابتخصيص 15 موقعًا للاحتفاء باليوم الوطني في الرياض