الرئيسية/محلياتالهلال الأحمر ينقذ معتمراً في المدينة بعد توقف نبضهاستجابة إسعافية تعيد النبض خلال 14 ثانية لمعتمر باكستاني16 أكتوبر 2026 23:03آخر تحديث : 16 أكتوبر 2026 23:03فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر تباشر عملهاأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالمسجد النبويصحةالهلال الاحمر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مبادرة لنثر البذور وحصاد الأمطار شرق لينة تحديد اشتراطات تأجير قوارب النزهة في البحر الأحمرأمر ملكي بترقية وتعيين 26 قاضيًا بديوان المظالمتبدأ من 200 ريال .. "التجارة" تعتمد غرامات مخالفات أنظمة البيع