الرئيسية/محليات"الصعيدي" رئيسًا تنفيذيًا لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية شغل عددًا من المناصب القيادية2 سبتمبر 2026 14:00آخر تحديث : 2 سبتمبر 2026 14:35الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية م. فوزى الصعيدىأأالهيئة الملكية بالجبيل وينبعالجبيلينبعجازانالتعليقاتأأخبار ذات صلةوفاة الشيخ سعد آل فريان بعد مسيرة حافلة بتعليم القرآنخاصاكتفاء ذاتي في 4 منتجات زراعية وحيوانيةتنفيذ 240 مليون عملية عبر "أبشر" بالنصف الأول 2026تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق وافد هرب هيروين إلى المملكة