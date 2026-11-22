الرئيسية/محلياتالهيئة الملكية لمكة تحصل على اعتراف أوروبي لإدارة الجودة الاعتراف بمثابة شهادة دولية على نضج منظومتها المؤسسية22 نوفمبر 2026 22:31شعار الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسةأأمكة:أخبار 24مكةمكة المكرمةالمدينةالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصمعاني": تحويل 20 مبنى لخدمة المستفيدين غير المتعاملين مع التقنيةوزير الداخلية يضع حجر الأساس لمركز "911" بحائلتحديث نطاقات تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياضالصويان: التحول الرقمي يتجاوز 90% ويوفر 26 مليار ريال سنويًا