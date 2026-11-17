الرئيسية/محليات"الوزراء": السماح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركةوافق المجلس على تعديل نظام المحاماة18 نوفمبر 2026 00:54آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 01:170:32ولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء أأالرياض:أخبار 24المحاماةمجلس الوزراءولي العهد الأمير محمد بن سلمانمجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلة"حافلات المدينة" تُطلق خدمة الرد الآلي للمستفيدينالغطاء النباتي يستعيد حضوره في المراعي بـ"نثر البذور" تعويض ملاك 7 آلاف قطعة أرض بأراضٍ بديلة بالرياضحديقة الحيوان تستقبل زوارها الخميس ضمن موسم الرياض