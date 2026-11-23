الرئيسية/محلياتاليوسف يطلق مكتب إدارة القيمة المستدامة بالنيابة العامةيتولى المكتب حوكمة المسارات وتحليل الأنظمة وقياس أثر المشروعات23 نوفمبر 2026 15:59آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 16:27النائب العام د. خالد اليوسفأأالرياض:أخبار 24النائب العامالنيابة العامةالقضاء السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمير جازان يتسلّم شهادة "غينيس" لإنجاز "تجمع جازان" "الصحة" تنفي إلغاء خدمة "وصفتي" وتؤكد استمرارها وتطويرها"التخصصي" يكرّم 41 عالمًا أدرجوا بقائمة "ستانفورد" لأفضل 2% عالميًاإطلاق شركة "ساحات" لاستثمار الأماكن العامة بالرياض