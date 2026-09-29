الرئيسية/محلياتاليوم.. إعلان نتائج الأهلية لبرنامج التوازن العقاري توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا30 سبتمبر 2026 01:20آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 01:20العقار في مدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24برنامج التوازن العقاريالهيئة الملكية لمدينة الرياضالعقارولي العهد الأمير محمد بن سلمانالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالرياض تستضيف أكبر تجمع دولي لبحث مستقبل الطاقة"كاوست" تطلق نموذجًا ذكيًا يعزز استكشاف المعادن ضبط منتجات ببتيدات غير مسجلة ومجهولة المصدر"رؤى الحرم المكي" و"رؤى المدينة" توسعان التعاون الدولي باتفاقيتين في بروناي