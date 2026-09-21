الرئيسية/محلياتاليوم الوطني يجمع الموهوبين بالوزراء والمسؤولين في 20 جهة"موهبة" تطلق مبادرة "على خطى المؤسس" لتعزيز الإبداع الوطني21 سبتمبر 2026 15:16آخر تحديث : 21 سبتمبر 2026 15:16 مبادرة " موهبة على خطى المؤسس" احتفاءً باليوم الوطني أأالرياض :أخبار 24اليوم الوطني السعوديموهبةمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعاليوم الوطني 96الملك عبدالعزيزالتعليقاتأأخبار ذات صلةسياسة موحدة لأعمال التفتيش والرقابة بـ5 مبادئ توجيهية"الداخلية" تحذر من ترك العمالة تعمل لحسابها أو لدى الغيرتخريج 155 ضابطاً من الدورة التأهيلية الـ55 للدفاع المدنيبدء التسجيل العيني لـ22.9 ألف عقار بالرياض والقصيم الأحد