الرئيسية/محلياتاليوم.. انتهاء المهلة التصحيحية للمركبات الخليجية بالمملكة لتجنب الغرامات التي تصل إلى 2000 ريال وحجز المركبة للمخالفين23 نوفمبر 2026 10:29آخر تحديث : 23 نوفمبر 2026 10:47صفوف من السيارات تنتظر في الواجهة البحرية بجازانأأالرياض:أخبار 24حجز المركباتهيئة الزكاة والضريبة والجماركوزارة الداخليةدول مجلس التعاون الخليجيالتعليقاتأأخبار ذات صلةضوابط جديدة لحماية الأطفال في مراكز الضيافة الأهليةأجواء غائمة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المدينة تستضيف منتدى دولياً لمناقشة مستقبل العمارة محافظ الطائف يتفقد جاهزية الوجهات الترفيهية الشتوية