الرئيسية/محلياتاليوم نهاية فصل الصيف فلكيًا.. وغدًا يبدأ الخريفتعبر الشمس ظاهريًا خط الاستواء السماوي من الشمال إلى الجنوب22 سبتمبر 2026 12:17آخر تحديث : 22 سبتمبر 2026 12:17نجم سهيل يسطع بالأفق الجنوبي للمملكة مبشرًا بقدوم الاعتدال الخريفيأأالرياض:أخبار 24الصيفالخريفالجمعية الفلكيةفصل الخريفالتعليقاتأأخبار ذات صلةاتفاقية لتوفير "معلم الظل" للطلبة ذوي الإعاقة بمدارس الدمجتوجيه خطباء الجمعة بالحديث عن فساد منهج الحوثيين وجرم اعتداءاتهمالدفاع المدني: زوال الخطر عن نجران"الأرصاد": تواصل الحالة المطرية على 5 مناطق