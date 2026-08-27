الرئيسية/محلياتتدشين أول شراكة رقمية بين طيران الرياض والخطوط السعوديةتهدف الشراكة لتوفير خيارات سفر أكثر تنوعًا وسلاسة عبر شبكة الناقلين27 أغسطس 2026 21:34آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 21:34صورة جماعية لمسؤولي طيران الرياض والخطوط السعودية خلال تدشين أول شراكة رقمية بينهماأأالرياض:أخبار 24طيران الرياضقطاع الطيرانالرحلات الجويةالخطوط السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الجوازات" تحتفي بتخريج 110 ضباط القتل قصاصًا بحق جانٍ أقدم على قتل آخر طعنًا بالرياضالسيول تغرق الطرق بالطائف وتجرف المركباتبدء أعمال السجل العقاري لـ46.5 ألف قطعة في الرياض والقصيم