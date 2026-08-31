الرئيسية/محلياتانتظام 16 ألف طالب في فصول موهبة و5200 في البرنامج المتقدم في 240 مدرسة موزعة على 23 مدينة بمختلف مناطق المملكة31 أغسطس 2026 14:26آخر تحديث : 31 أغسطس 2026 14:26انتظام الطلاب الموهوبين في فصول موهبة والبرنامج المتقدم للعلوم والرياضياتأأالرياض:أخبار 24فصول الطلاب الموهوبينمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالتعليقاتأأخبار ذات صلةجائزة جديدة لسائقي توصيل الطلبات لتعزيز السلامة المرورية1718 شكوى على شركات الطيران و153 للمطارات في يوليوالقتل تعزيرًا لمروّج "أمفيتامين" للمرة الثانية في جازان"ملكية الرياض" تدعو للإبلاغ عن مخالفات تطاير غبار المشاريع الإنشائية