الرئيسية/محلياتانتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الموارد البشرية: بلغت نسبة امتثال المنشآت للقرار 95% 15 سبتمبر 2026 15:53آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 16:03مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض :أخبار 24منع العمل تحت اشعة الشمسالقطاع الخاصحظر العمل تحت أشعة الشمسالمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة3 اتفاقيات لتوطين مستحضرات حيوية بأثر اقتصادي 4.4 ملياراتخاصدراسة: نصف السعوديين تعرضوا لمحاولة احتيال56 مليون ريال لتطوير خدمات 804 مساجد بعدد من المناطق القتل تعزيراً بحق مقيم ارتكب جرائم إرهابية بالقصيم