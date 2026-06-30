الرئيسية/محلياتانتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصةتوقف استقبال طلبات التصحيح الجديدة عبر منصة فطري1 يوليو 2026 00:44آخر تحديث : 1 يوليو 2026 00:44تعزيز الرقابة على أنشطة الاقتناء والتداول والحد من الممارسات غير النظاميةأأالرياض:"أخبار 24"الحياة البريةالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق