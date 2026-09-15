الرئيسية/محلياتانتهاء موسم الرعي في محمية الإمام عبدالعزيزفرق الرقابة ستواصل جولاتها للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات16 سبتمبر 2026 00:39آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 00:39 الرعي في محمية الإمام عبدالعزيزأأالرياض:أخبار 24مناطق الرعيحماية الغطاء النباتيمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكيةالمحميات الملكيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحويل الدراسة "عن بُعد" في جامعة الملك خالد انتهاء فترة استقبال طلبات في "التوازن العقاري" بالرياضوزير السياحة يعلن غدًا عن تفاصيل منتدى TOURISEمطالبة شورية بمنصة رقمية لخفض تكاليف البناء الذاتي