الرئيسية/محلياتانطلاق النسخة الثانية من "صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي"بمشاركة 30 متدربًا من الإعلاميين والمتخصصين في القطاع المالي18 أكتوبر 2026 20:27آخر تحديث : 18 أكتوبر 2026 20:27عدد من المشاركين في النسخة الثانية من برنامج "صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي"أأالرياض:أخبار 24الاعلامالاعلام السعوديهيئة الاذاعة والتلفزيونالتعليقاتأأخبار ذات صلةمسؤول دولي: تجربة "غرفة حالة التعليم والتدريب" نموذج يحتذى بهإصابة 6 مواطنين إثر سقوط مقذوف معادٍ في نجرانأمانة جدة تبدأ توسعة طريق الأمير ماجد لتحسين الحركة المروريةخاصعشريني يتبرع بكليته لوالده وينهي معاناته مع الغسيل