الرئيسية/محلياتانطلاق جولات الوحدة المتنقلة لفرز وتعبئة العسل بتبوكتقديم خدمات تحليل وفرز وتعبئة العسل للنحالين17 يوليو 2026 00:13آخر تحديث : 17 يوليو 2026 00:171 / 5جولات الوحدة المتنقلة لفرز وتعبئة العسل بتبوكأأتبوك:أخبار 24تربية النحلتبوكالعسلوزارة البيئة والمياه والزراعةالنحلالتعليقاتأأخبار ذات صلةجمرة القيظ تبدأ اليوم.. حرارة في ذروتها بالمملكةتوقيع عقد إنشاء مقر جديد لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة"الجيومكانية" تنتهي من تصنيف 100 ألف نقطة اهتمام في الرياضاعتماد أكاديمي لـ4 منشآت تدريبية بـ"الداخلية"