الرئيسية/محلياتانطلاق سوق المزارعين بالعويقيلة لدعم الإنتاج المحليتستمر فعالياته أربعة أيام24 يوليو 2026 04:15آخر تحديث : 24 يوليو 2026 04:151 / 5انطلاق فعاليات سوق المزارعين بمحافظة العويقيلة لدعم المنتجات الزراعية المحليةأأالعويقلية :أخبار 24الزراعةالفعالياتوزارة البيئة والمياه والزراعةالحدود الشماليةالتعليقاتأأخبار ذات صلة278 موهوبًا ينهون برامج موهبة الصيفية بجامعة المؤسسوزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكوميةتخريج 2,298 فردًا في برامج الدفاع المدني18 ألف ترخيص بنية تحتية في يونيو بالرياض