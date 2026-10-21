الرئيسية/محلياتبالروبوتات.. الرياض تعزز جاهزيتها لموسم الأمطار انخفاض مدة فحص شبكات السيول من 8 ساعات إلى ساعة21 أكتوبر 2026 20:33آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 20:33أمطار في الرياضأأالرياض:أخبار 24سقوط الامطارالامطارالروبوتاتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"كبار العلماء": خطر ميليشيا الحوثي لا يقل عن خطر داعش والقاعدة "البيئة": الطاقة الشمسية تفتح آفاقًا لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي"البلديات" و"التعليم" تطلقان شراكة مع القطاع غير الربحي في العقارات البلدية"السروات" و"طويق".. مشروعان إستراتيجيان لبناء 12 سفينة قتالية