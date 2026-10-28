الرئيسية/محلياتبحث توطين صناعة الوسائط البحريةالاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لدعم المشروع28 أكتوبر 2026 17:37آخر تحديث : 28 أكتوبر 2026 17:37 اجتماع مشروع الوسائط البحرية برئاسة مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعانيأأالرياض:أخبار 24المديرية العامة لحرس الحدودحرس الحدود السعوديحرس الحدودالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصمعالجة 327 وقفاً مجهولاً والأصول تتخطى 2.5 مليار ريال "البنك الدولي" يُوثّق تجربة المملكة في تطوير المناهج 49 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في سبتمبرتكريم ممرضة أنقذت حياة رضيع بنجران