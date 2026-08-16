الرئيسية/محلياتبحث حلول الأمن المائي العالمي بالرياض بمشاركة 100 دولةضمن أعمال النسخة الـ 21 لمؤتمر IDRA 2026 العالمي 16 أغسطس 2026 18:42آخر تحديث : 16 أغسطس 2026 18:42 الهيئة السعودية للمياهأأالرياض:أخبار 24هيئة المعارض والمؤتمراتمؤتمراتالهيئة السعودية للمياهامانة منطقة الرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة إطلاق وثيقة التأمين للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورةجبال جازان.. من ذاكرة التعمير إلى آفاق الاستثمار"فهد الأمنية" تستقبل المتقدمين لبكالوريوس العلوم الأمنية الـ7024 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود