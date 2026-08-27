الرئيسية/محلياتبدء أعمال السجل العقاري لـ46.5 ألف قطعة في الرياض والقصيمالتسجيل ينطلق 6 سبتمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر 202627 أغسطس 2026 13:11آخر تحديث : 27 أغسطس 2026 13:11الهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضمنطقة القصيمالهيئة العامة للعقارالتسجيل العيني للعقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةالسيول تغرق الطرق بالطائف وتجرف المركبات"الأرصاد": أمطار غزيرة في 9 مناطق وارتفاع بالحرارة خلال الخريف"الحي الرقمي".. خطوة لجعل الرياض بين أفضل 10 مناطق تقنية عالميًافتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام على رتبة "وكيل رقيب"