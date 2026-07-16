الرئيسية/محلياتبدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك فهد بالدمامبهدف رفع جودة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية16 يوليو 2026 12:55آخر تحديث : 16 يوليو 2026 12:57طريق الملك فهد بالدمامأأالدمام:أخبار 24امانة المنطقة الشرقيةمشروع تطوير الطرقالطرق السريعةميناء الدمامالتعليقاتأأخبار ذات صلةتخريج 1611 بـ"علوم الطيران" وأول دفعة نسائية لصيانة الطائراتالقتل تعزيرًا لمواطن تلقى أقراص الإمفيتامين بالشرقية"عبدالعزيز الطبية" توضح سبب تعطل أنظمة التكييف وتعتذر للمرضى حرارة تلامس الـ50 بالشرقية وأمطار في جازان وعسير