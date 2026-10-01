الرئيسية/محلياتبدء استقبال الاعتراضات لغير المؤهلين في "التوازن العقاري"لمُدَّة 30 يومًا وتنتهي في 30 أكتوبر 2026م1 أكتوبر 2026 14:12آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 14:20الهيئة الملكية لمدينة الرياضأأالرياض:أخبار 24برنامج التوازن العقاريالهيئة الملكية لمدينة الرياضالعقاراتالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلة"التجارة" تنفّذ أكثر من 58 ألف جولة رقابية خلال سبتمبرإطلاق رحلات الحافلات الترددية بمطار الملك فهد الدولي59.1% من البالغين بالمملكة يمارسون النشاط البدني أسبوعيًااعتماد إلزامي لمشاريع البنية التحتية بالرياض مطلع 2027