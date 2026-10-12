الرئيسية/محلياتبدء استقبال طلبات إعاشة إفطار الصائمين بالمدينةخلال شهر رمضان لعام 1448هـ وتشمل مسجد الميقات ومسجد القبلتين12 أكتوبر 2026 12:49آخر تحديث : 12 أكتوبر 2026 12:49 إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبويأأالمدينة المنورة:أخبار 24شهر رمضانافطار صائمالافطار في شهر رمضانالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجموعة stc تتيح مكالمات مجانية وغير محدودة لجميع عملائها المتجولين خارج المملكة لمدة أسبوعالتحالف: يجري التعامل مع تهديد بمسيرات وكروز على المملكةالسماح للمنشآت بتملك مركبات النقل الثقيل والخفيف دون حد أعلىالطيران المدني: تمديد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد