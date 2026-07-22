الرئيسية/محلياتبدء استقبال طلبات المشاركة في جائزة "مائي" غدًالدعم الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الاستدامة المائية22 يوليو 2026 10:33آخر تحديث : 22 يوليو 2026 11:31المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"أأالرياض:أخبار 24المياهالمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياههدر المياهترشيد المياهالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق مستشار ذكي لتسهيل الوصول لبيانات كود البنية التحتية بالرياضحملة لتحصين الحيوانات الأليفة ضد السعار في نجران"البيئة": التشجير ركيزة أساسية لخفض درجات الحرارة19 مليون م2 من الأراضي البيضاء تدخل التطوير والتداول بالمدينة