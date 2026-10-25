الرئيسية/محلياتبدء التسجيل العيني لـ28.5 ألف قطعة عقارية بمنطقة الرياض"السجل العقاري" يدعو الملاك للتسجيل قبل 28 يناير 2027 لتفادي الغرامات25 أكتوبر 2026 12:25آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 12:25مقر الهيئة العامة للعقار في الرياضأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالعقاراتالتسجيل العيني للعقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب هيروين في منطقة مكةتطوير وتداول 7 ملايين م2 من الأراضي البيضاء في تبوك وحائل وجازاناستمرار الحالة المطرية بجازان وعسير ومكةزوال الخطر عن الرياض وخميس مشيط وأبها والنماص وتنومة