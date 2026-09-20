الرئيسية/محلياتبدء التسجيل العيني لـ30.6 ألف عقار في 5 مناطقيشمل عقارات في الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة20 سبتمبر 2026 13:01آخر تحديث : 20 سبتمبر 2026 13:01صورة جوية لمدينة الرياض وفي الإطار شعار هيئة العقارأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضمنطقة القصيمالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير التعليم يزور جامعة القصيم ويشيد بمنصة "كيو سبارك" إنشاء 5 جسور ونفق على الدائري الجنوبي الثاني بالرياضأمطار على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكةإطلاق مشاريع واتفاقيات تعليمية بقيمة 618 مليونًا