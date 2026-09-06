الرئيسية/محلياتبدء التسجيل العيني لـ46.5 ألف قطعة في الرياض والقصيماستكمال التسجيل قبل 10 ديسمبر للاستفادة من خدمات السجل وتفادي العقوبات6 سبتمبر 2026 11:42آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 11:42صورة جوية لمدينة الرياض وفي الإطار شعار هيئة العقارأأالرياض:أخبار 24منطقة الرياضمنطقة القصيمالهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقعات باستمرار الحالة المطرية على جازان وعسيربرعاية وزير الداخلية.. انطلاق مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ 2026" اليومإنجاز 85% من جسر طريق الثمامة بالرياضفسح وتصنيف 50 محتوى سينمائيًا في أسبوع