الرئيسية/محلياتبدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقتشمل الرياض والقصيم والشرقية وحائل.. ومهلة التسجيل تنتهي في 31 ديسمبر27 سبتمبر 2026 15:02آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 15:02واجهة مبنى الهيئة العامة للعقار في الرياضأأالرياض:أخبار 24السجل العقاريالتسجيل العيني للعقاراتالعقاراتالتعليقاتأأخبار ذات صلةاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعةخاصعربة غولف "إسعافية" تسرّع الاستجابة في المواقع المزدحمةخاصتحرك عاجل لحصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العملإنجاز 200 ألف متر من شبكات تصريف الأمطار خلال 6 أشهر