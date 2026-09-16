الرئيسية/محلياتبدء التسجيل العيني للعقار في 3 أحياء بالمدينةالمرحلة الأولى تشمل رهط وورقان والحمراء وتستمر حتى 202616 سبتمبر 2026 12:26آخر تحديث : 16 سبتمبر 2026 12:26التسجيل العيني للعقار أأالمدنية المنورة:أخبار 24المدينة المنورةالهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تشارك بـ6 طلاب في أولمبياد المعلوماتية للبلقان 2026 بألبانيا"أداء" ينفذ برامج تأهيل الممارسين المعتمدين"الأرصاد": رياح سطحية متوقعة على 9 مناطقالسديس: استهداف الحرمين يكشف النهج العدواني للحوثيين