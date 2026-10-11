الرئيسية/محلياتبدء التسجيل لـ38.6 ألف قطعة عقارية بمكة وتبوك والقصيم والمدينةسيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة11 أكتوبر 2026 19:02آخر تحديث : 11 أكتوبر 2026 19:17مدخل مبنى الهيئة العامة للعقار بتصميم هندسي حديثأأمكة المكرمة:أخبار 24الهيئة العامة للعقارالسجل العقاريتبوكمكة المكرمةالمدينةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزير البيئة: 43 مليار ريال ثمن الطعام الذي نرميهإصابات جراء تعرض مطار الملك خالد لاعتداء خاصالسعودية الضامن الأول لاستقرار أسواق النفط العالميةهيئة النقل تدعو ملاك القوارب غير المُبحرة في عسير لمراجعتها