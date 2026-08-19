الرئيسية/محلياتبدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من "مواقف المدينة" في 5 محاور رئيسة حتى 26 سبتمبر19 أغسطس 2026 14:08آخر تحديث : 19 أغسطس 2026 14:081 / 3المرحلة الثانية من "مواقف المدينة" أأالمدينة المنورة:أخبار 24أمانة المدينة المنورةمواقف السياراتالحركة المروريةالتعليقاتأأخبار ذات صلةتخريج دفعة جديدة من دورات الفرد الأساسي الموحد بالمنطقة الجنوبيةالمملكة تدشن منصة "أجندة الرياض" لتعزيز الشراكات البيئية"الأرصاد": استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالرياض والشرقيةبيع 6 صقور في الليلة الثامنة بالمزاد الدولي