الرئيسية/محلياتبدء الدراسة في "جامعة الرياض للفنون"وزير الثقافة: الجامعة ستوفر تجربة تعليمية متكاملة تقوم على تنوع التخصصات13 سبتمبر 2026 13:58آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 14:47وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحانأأالرياض:أخبار 24الابداعوزير الثقافةالثقافة السعوديةالجامعات السعوديةوزارة الثقافةالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصإلزام الجمعيات الأهلية بتوثيق حسابات التبرعات البنكية أمانة الشرقية تنجز تطوير كورنيش الخبر الجنوبيقبول أكثر من 95 ألف متدرب ومتدربة بالتدريب التقني للفصل الأولالقتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموت