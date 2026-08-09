الرئيسية/محلياتبدء القبول الإلحاقي للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفاليستمر حتى 10 سبتمبر عبر بوابة التعليم الإلكترونية9 أغسطس 2026 10:42آخر تحديث : 9 أغسطس 2026 11:12طلاب جدد في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفالأأالرياض:أخبار 24القبول والتسجيلقبول الطلاب في الصف الاول ابتدائيوزارة التعليمرياض الاطفالالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيع 3 صقور بـ155 ألف ريال في مزاد الصقورمنح المنشآت البيئية فرصة لتصحيح المخالفات قبل إيقاع العقوباتبدء استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاريانضمام محافظتَيْ صبيا والعيدابي إلى برنامج المدن الصحية