الرئيسية/محلياتبدء تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطقيشمل عشرات المحافظات والأحياء في الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية2 أغسطس 2026 12:57آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 13:12واجهة مبنى الهيئة العامة للعقارأأالرياض:أخبار 24الهيئة العامة للعقارالسجل العقاريالتسجيل العيني للعقارالتعليقاتأأخبار ذات صلةتعديلات نظام المنافسة.. عقوبات مشددة ومكافآت للمبلغينهيئة الاتصالات تضع سقوفًا لرسوم التبرعات وتعرفة استقبال المكالمات"الأرصاد": استمرار ارتفاع الحرارة بالرياض والشرقية ومكةمزاد الصقور 2026.. مزارع إنتاج عالمية تصل إلى المملكة