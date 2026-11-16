الرئيسية/محلياتبدء تطبيق قرار إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة في 6 مناطق والتحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية في مناطق الرف الرسوبي16 نوفمبر 2026 16:11آخر تحديث : 16 نوفمبر 2026 16:18بالة علف أخضر زاهٍ جاهزة للنقل من حقل عشبي واسعأأالرياض:أخبار 24الاعلافالمياه الجوفيةوزارة البيئة والمياه والزراعةزراعة الاعلاف الخضراءالتعليقاتأأخبار ذات صلة اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقتي مكة والرياض25.5 مليون راكب استخدموا حافلات النقل العام خلال 3 أشهرتكليف الرويلي بقيادة القوات المشتركة.. والسلمان مستشارًا لوزير الدفاع"الخطوط السعودية" تطلق رحلات مباشرة من جدة إلى موسكو