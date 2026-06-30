الرئيسية/محلياتبدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30%القرار يُطبق على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر30 يونيو 2026 11:36آخر تحديث : 30 يونيو 2026 11:51بدأت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق القرار أأالرياض:"أخبار 24"توطين الوظائفوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالهندسةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": أمطار رعدية متوقعة على 3 مناطقنائب أمير حائل يبحث خطط مشروع قطار حلم الصحراء"الراجحي" يشكر القيادة على استثناء فئات الضمان من شرط التابعينتخريج 192 مطوّرة من أكاديمية Apple وطويق