الرئيسية/محلياتبدء تطوير طريق جدة بتنفيذ 4 جسور عند تقاطع نجم الدين الأيوبيإنشاء جسرين رئيسيين لخدمة الحركة في الاتجاهين إلى جانب جسرين للدوران2 أغسطس 2026 13:48آخر تحديث : 2 أغسطس 2026 13:48طريق جدةأأالرياض:أخبار 24الهيئة الملكية لمدينة الرياضمشروع تطوير الطرقالطرق السريعةالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة تستضيف أولمبياد العلوم النووية بمشاركة 19 دولة غدًاأمطار رعدية على المناطق الجنوبية حتى نهاية الأسبوعواجهة القنفذة.. لوحة جمالية تثري السياحة البحريةجبل الرحمة ومسار كدانة يستقبلان أكثر من مليون زائر في شهر