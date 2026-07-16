الرئيسية/محلياتبدء تنفيذ نظام رقمي موحد لمشاريع "مطار الملك سلمان"يهدف المشروع لإنشاء بيئة رقمية موحدة لإدارة المشاريع الإنشائية بالمطار16 يوليو 2026 17:43آخر تحديث : 16 يوليو 2026 17:43اجتماع يضم الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع النظام الرقمي الموحد بالمطارأأالرياض:أخبار 24مطارات الرياضرؤية المملكة 2030مطار الملك سلمان الدولي بالرياضالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقصاص من مواطن اعتدى على آخر بالضرب حتى الموت بجازان"التجارة": ضبط 780 ألف منتج مخالف بالربع الثاني"الصحة" تطلق الدورة الثامنة من جائزة أداء الصحةالإخلاء الطبي ينقل 1655 مريضًا بـ6 أشهر