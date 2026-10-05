الرئيسية/محلياتبدء توصيل الطلبات بمركبات ذاتية القيادة في الرياضالتشغيل يبدأ من حي الفلاح ويخفض التكلفة 85% وبلا انبعاثات5 أكتوبر 2026 13:46آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 13:46أول نموذج توصيل طلبات ذاتي القيادة في طرقات الرياض أأالرياض:أخبار 24خدمات التوصيلالمركبات ذاتية القيادةالهيئة العامة للنقلخدمة التوصيل للمنازلالتعليقاتأأخبار ذات صلةالجوف: القصاص من مواطن قتل مواطنة بإطلاق النار عليهاترقية 771 من أفراد "حرس الحدود" بمختلف التخصصاتالتحالف: تدمير 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق "فجر اليمن"بيع صقرين بـ350 ألف في مزاد الصقور المنغولية