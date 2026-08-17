الرئيسية/محلياتبدء ضبط مخالفات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاصتشكيل لجنة للنظر في المخالفات.. وغرامات تصل إلى 500 ألف ريال17 أغسطس 2026 13:01آخر تحديث : 17 أغسطس 2026 13:02شخص من ذوي الإعاقة على كرسي متحركأأالرياض:أخبار 24الاشخاص ذوي الاعاقةالقطاع الخاصهيئة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقةالمخالفاتالتعليقاتأأخبار ذات صلةترقية 515 فردًا من منسوبي "مكافحة المخدرات"وزير التعليم يستعرض اليوم جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديداستمرار الحالة المطرية الصيفية بجازان وعسير والباحةجامعة القصيم تتقدم 100 مرتبة عالميًا في تصنيف شنغهاي