الرئيسية/محلياتبدء طلب التأهيل لتشغيل منصة إدارة النفايات الوطنيةوفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP"3 سبتمبر 2026 17:02آخر تحديث : 3 سبتمبر 2026 17:02فرق إدارة النفاياتأأالرياض:أخبار 24المنصات الالكترونيةالمركز الوطني للتخصيصالمركز الوطني لادارة النفاياتوزارة البيئة والمياه والزراعةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"العدل" توقع عقدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العدلية"الأرصاد": الأمطار مستمرة حتى الأربعاء المقبلاستدعاء 169 مركبة كيا تيلورايد 2025 لخلل في مساند الظهرطيران الرياض يطلق أولى رحلاته المباشرة إلى بانكوك