الرئيسية/محلياتبدء عملية فصل التوأم الملتصق الفيجي "جسبيلي وديسيسيا"إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد15 أكتوبر 2026 08:39آخر تحديث : 15 أكتوبر 2026 08:50 التوأم الملتصق الفيجي "جسبيلي وديسيسيا" بالرياض مع د. عبدالله الربيعة قبل بدء عملية الفصلأأالرياض:أخبار 24مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيةتوام سياميتوائمفصل التوئمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": سحب ماطرة تزين سماء 10 مناطقاعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الشرقيةخاصالسعودية وأخلاق الحرب.. قوة ضاربة تحكمها المبادئ والقيمتدشين "ميدان التلاقي" في الخبر بتصميم مستوحى من النخلة