الرئيسية/محلياتبمشاركة 100 دولة.. الرياض تستضيف ملتقى الصحة العالمي أكتوبريُتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من 130 ألف متخصص بالرعاية الصحية12 أغسطس 2026 15:38آخر تحديث : 12 أغسطس 2026 15:47جانب من نسخة سابقة لملتقى الصحة العالميأأالرياض:أخبار 24الصحة العامةملتقى الصحة العالميالقطاع الصحيالرياضالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوقيع أول مشروع وطني لاستدامة الغابات بقيمة 40 مليون ريالصيف 2026.. جدة تتصدر الوجهات السياحية البحرية "توكلنا" الأول في رضا المستفيد بالمملكةمنح أول ترخيص لعرض الأحياء البحرية في المملكة