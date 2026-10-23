الرئيسية/محلياتبيع صقرين بـ291 ألف ريال في سابع أيام مزاد الصقور ضمن فعاليات المزاد المستمر حتى 30 نوفمبر المقبل24 أكتوبر 2026 00:50آخر تحديث : 24 أكتوبر 2026 01:27سابع ليالي مزاد المركز الوطني للصقور 2026 أأالرياض:أخبار 24الصقورالمركز الوطني للصقورمزاد المركز الوطني للصقورالصقور السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمانة المدينة تستحدث 4 مداخل ومخارج جديدة لتسهيل المرور تعيين الأمير خالد بن سلمان رئيسًا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي"الصناعات العسكرية" تعزز جاهزية منشآتها بدليل لاستمرارية الأعمال المملكة الأولى خليجيًا والـ12 عالميًا في مؤشر التقاعد العالمي