الرئيسية/محلياتبيع صقرين بـ350 ألف في مزاد الصقور المنغولية ضمن فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي5 أكتوبر 2026 01:49آخر تحديث : 5 أكتوبر 2026 01:491 / 2مزاد الصقور المنغولية بمعرض الصقور والصيدأأالرياض:أخبار 24منغولياالصقورمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تتيح التأشيرة السياحية إلكترونياً لزوارها من كوسوفا وغيانا طيران الرياض يطلق فرصة الفوز بالتذكرة الذهبية لأعضاء "سفير"234 مليون ريال لصيانة طرق الباحة"طيران الرياض" يزيح الستار عن طائرته الأولى من بوينغ 787-9